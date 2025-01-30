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Трамп пообещал выяснить причины авиакатастрофы под Вашингтоном

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме пообещал установить причины авиакатастрофы, случившейся близ Вашингтона.

"Мы не знаем, что привело к этой катастрофе, но у нас есть очень серьезные предположения. Мы выясним, как это могло произойти, и убедимся, что ничего подобного больше никогда не сможет повториться", - сказал Трамп.

В проведении всестороннего расследования будут задействованы Федеральная администрации авиации, Национальный совет по транспортной безопасности и Армия США, отметил президент. Он выразил надежду, что министр транспорта США Шон Даффи также будет "тщательно работать", чтобы разобраться в том, что произошло.

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что его ведомство примет участие в поиске причин трагедии. "Не будем искать оправдания. Мы разберемся в произошедшем", - сказал он в Белом доме.

Хегсет подчеркнул, что столкновение пассажирского самолета и военного вертолета произошло, так как "была какая-то проблема с высотой, на которой они летели. Мы начали изучать этот вопрос на уровне Пентагона и армейского командования", - добавил он.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военный вертолет Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, столкнулись при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета и вертолета рухнули в реку Потомак. Никто не выжил.

Хроника Авиакатастрофа в Вашингтоне
American Airlines Black Hawk Дональд Трамп Пентагон США Вашингтон Пит Хегсет
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