Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вашингтон ведет переговоры с Москвой по вопросу отправки в РФ останков погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона россиян, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы уже связались с Россией, и ответ - да, мы будем способствовать (отправке их останков в РФ - ИФ)", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он подтвердил, что на борту разбившегося самолета были "талантливые россияне". Президент также подтвердил, что все находившиеся в самолете люди погибли.

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета и вертолета рухнули в реку Потомак.