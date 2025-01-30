Столкнувшийся с самолетом в США военный вертолет выполнял тренировочный полет
Глава Пентагона заявил, что экипаж вертолета был достаточно опытным
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экипаж американского военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом близ Вашингтона, выполнял плановый ночной тренировочный полет, сообщил в четверг глава Пентагона Пит Хегсет.
"Это был достаточно опытный экипаж, который проходил обязательную ежегодную тренировку. У них были очки ночного видения", - приводят его слова американские СМИ.
По словам Хегсета, полеты вертолетов воинской части, к которой был приписал Black Hawk, приостановлены до тех пор, пока не проведут расследование случившегося. В ходе расследования выяснят, находился ли вертолет в нужном коридоре и на нужной высоте в момент инцидента, отметил он.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox в четверг подтвердил, что на борту вертолета были трое военнослужащих. Все они погибли. Пентагон не будет сообщать имена членов экипажа, пока не оповестит их ближайших родственников.
Столкновение Black Hawk и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон). Обломки самолета рухнули в реку Потомак. По последним данным, обнаружены 28 тел погибших.