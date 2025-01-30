Аэропорт имени Рейгана в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана возобновили прием и отправку авиарейсов после произошедшей авиакатастрофы, сообщают американские СМИ.

На сайте аэропорта говорится, что "взлетно-посадочная полоса открыта" для самолетов. Аэропорт уже принял несколько рейсов, в том числе авиакомпании Southwest.

Ранее при заходе на посадку в этом аэропорту Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором были три члена экипажа. Самолет и вертолет упали в Потомак, погибли все.