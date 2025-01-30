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Трамп соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе американцев и россиян

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что скорбит о гибели людей, погибших в авиакатастрофе в аэропорту имени Рональда Рейгана, в частности, людей из России.

"Мы скорбим, эта трагедия потрясла многих, в том числе, к сожалению, это потрясло другие нации, чьи представители находились на борту", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что на борту были "талантливые россияне".

Президент подтвердил, что все находившиеся в самолете люди погибли.

Он выразил соболезнования членам семей погибших в США, а также в России.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военный вертолет Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана. Обломки самолета и вертолета рухнули в реку Потомак.

Хроника Авиакатастрофа в Вашингтоне
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