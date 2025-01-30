Трамп уверен в авиабезопасности в США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американцам, несмотря на авиакатастрофу близ аэропорта в Вашингтоне, не следует опасаться авиаперелетов, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

Его спросили, следует ли американцам с тревогой относиться к полетам на пассажирских самолетах.

"Нет, - ответил он. - Авиационная безопасность у нас лучше, чем где бы то ни было в мире".

При этом Трамп раскритиковал реформы Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проведенные при его предшественнике Джо Байдене. Также президент напомнил, что несколько дней назад подписал указ, отменяющий ряд распоряжений прежней администрации по поводу FAA.

При заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак. Никто не выжил.