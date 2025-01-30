Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

Американская сторона готова помочь с перевозкой останков в Россию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российское посольство в Вашингтоне находится в постоянном контакте с американскими властями в связи со случившейся близ аэропорта имени Рональда Рейгана авиакатастрофой, сообщила дипмиссия.

"С особым прискорбием узнали от Белого дома, что на борту лайнера были граждане России, - сказано в заявлении. - Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину".

Дипломаты ждут, что скоро получат от Госдепартамента США данные о погибших россиянах.

Коллектив посольства соболезнует семьям погибших.

29 января при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет American Airlines, на борту которого находились 68 человек, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак. Никто не выжил.

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что на разбившемся самолете находились "талантливые россияне". Он выразил соболезнования членам семьям погибших в США, а также в России. Еще он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по вопросу отправки в Россию останков погибших.