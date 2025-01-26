ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦРУ обнародовало оценку происхождения коронавируса, согласно которой он, скорее всего, появился в лабораторных условиях, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

"В агентстве полагают, что вся совокупность данных указывает на более вероятное лабораторное происхождение вируса, чем на природное происхождение. Но экспертиза агентства демонстрирует низкую степень уверенности в собственных заключениях, что свидетельствует о неполной, неоднозначной, противоречивой доказательной базе", - отмечает AP.

Эти изыскания не основаны на новых данных, а на свежем анализе сведений о распространении вируса, научных исследований, информации о функционировании лабораторий в КНР. В ЦРУ уточнили, что "сценарии природного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными". В разведке также признали, что разгадать источник происхождения коронавируса в условиях недостатка сотрудничества со стороны властей Китая, вероятно, никогда не удастся.

В ЦРУ пообещали оценивать всю новую информацию, которая может изменить их точку зрения.

Доклад составили по заказу предыдущей администрации США и экс-директора ЦРУ Уильям Бернса. Его обнародовал Джон Рэтклифф, который был утвержден на пост главы ЦРУ Сенатом США в минувший четверг.

В субботу председатель комитета по разведке Сената США республиканец Том Коттон выразил удовлетворение в связи с выводами ЦРУ. "Теперь самое важное - заставить Китай платить за то, что он обрушил чуму на мир", - говорилось в его заявлении.

Китайские власти ранее опровергали заявления, что коронавирус мог распространиться из лаборатории в Китае. В субботу в посольстве КНР в Вашингтоне подчеркнули, что доклад ЦРУ не имеет достоверности. "Мы твердо выступаем против политизации и голословных обвинений по вопросу источника вируса и снова призываем всех уважать науку и избегать теорий заговоров", - заявил представитель посольства Лю Пэнъюй.

В США ранее лабораторную теорию возникновения коронавируса поддержали тогдашний директор ФБР Кристофер Рэй (занимал должность с 2017 года по 19 января 2025 года), Минэнерго. В 2023 году Рэтклифф тоже говорил, что склоняется к данной версии.

В минувшем декабре в Конгресс США тоже заявили о лабораторном происхождении коронавируса, утверждая, что "COVID-19, скорее всего, появился в лаборатории в Ухане, Китай".

Власти Китая в декабре 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В связи с быстрым распространением вируса по миру гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в марте 2020 года объявил о пандемии COVID-19.