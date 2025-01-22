Администрация Трампа проверяет лояльность 160 сотрудников Совета нацбезопасности

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа начала проверку 160 сотрудников Совета национальной безопасности с целью понять, подходят ли они для реализации нового политического курса страны, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Изучение тех или иных лиц находится на разных этапах, но процесс затронет сегодня почти всех", - пишет портал ссылкой на источник из сферы безопасности, знакомый с этим делом.

В свою очередь, Associated Press (AP) пишет, что на время инспекции этих сотрудников отправили работать по домам. Также прошел общий сеанс связи, на котором всем сотрудникам сказали быть на связи с их руководителями в Совете нацбезопасности, но не направлять доклады непосредственно в Белый дом.

Вместе с тем в Совбез стали направлять новых сотрудников, в том числе тех, кто работал там во время первого президентского срока Трампа.

AP напоминает, что до инаугурации Трампа его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц дал понять, что намерен отослать работавших в Совбезе при президенте Джо Байдене гражданских служащих в ведомства, откуда их ранее командировали в консультативный орган. Один из собеседников AP отмечает, что тем самым Уолц хочет получить "более эффективный и послушный Совбез".

Уолц ранее заявлял, что желает иметь Совбез, "на 100% поддерживающий президентский курс".

По данным источников AP, ряд сотрудников, занимавшихся вопросами контртерроризма, уже получили распоряжение вернуться в свои ведомства: речь идет о десятках выходцев из таких федеральных агентств как Госдеп, ФБР и ЦРУ. Такие лица направляются в Совбез на временную работу, которая может длиться от года до двух.

Еще один собеседник AP утверждает, что сотрудники администрации уже расспрашивали служащих о том, за кого они голосовали в 2024 году, делали ли они взносы на политические цели, размещали ли в соцсетях посты, которые можно счесть обличающими администрацию Трампа.

Совет национальной безопасности США создали 18 сентября 1947 года. Его консультации используют при решении наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики, и координации действий всех основных ведомств, работающих с этими вопросами.