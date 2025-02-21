Пентагон начинает массовые увольнения гражданских служащих

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США готовится 21 февраля начать массовые увольнения гражданских служащих и прекратить наем новых в связи с решение администрации Дональда Трампа о сокращении персонала госструктур, сообщило Defense One.

В первую очередь это коснется сотрудников, которые были приняты год назад на испытательных срок.

В видеообращении министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон проводит "переоценку (необходимого) количества сотрудников, проходящих испытательный срок" в соответствии с директивой Управления кадровой службы США от 20 января.

Как сообщало ранее издание Military.com, команда экспертов американского департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, начала проверку бюджетных расходов Пентагона.

Эксперты получили доступ к информационным системам и базе данных министерства при поддержке Хегсета.

Пентагон, бюджет которого составляет около $850 млрд, является крупнейшим федеральным учреждением и владеет большей частью наиболее конфиденциальной информации по национальной обороне США.

Проверка деятельности ведомства является частью мер по сокращению расходов. Министр обороны Хегсет заявил журналистам на прошлой неделе, что он приветствует работу Маска и его команды и верит, что они смогут выявить "миллиарды долларов" для экономии.

Пентагон уже заявил, что дал указание военным составить список потенциальных сокращений на общую сумму около $50 млрд из бюджета на 2026 финансовый год.