Израильская авиация ударила по объектам "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВВС Израиля атаковали объекты движения "Хезболла" в Ливане, которые, по данным израильской стороны, угрожали ее военным. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении ЦАХАЛ в Telergram-канале.

"Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлы" в долине Бекаа, которые представляли угрозу Командованию тыла Израиля и войскам ЦАХАЛ", - отмечается в заявлении.

В частности, под удар попал подземный объект, где шла разработка и производство оружия. Кроме того, ВВС совершили налет на цели на сирийско-ливанской границе, которые использовали для контрабанды оружия "Хезболле" в Ливан.

В ЦАХАЛ напомнили, что также накануне перехватили БПЛА, который приближался со стороны Ливана к Израилю. Военные подчеркнули, что полет беспилотника – нарушение соглашения о прекращении огня в Ливане, но ЦАХАЛ привержен задаче его выполнения, обещал и впредь пресекать подобную активность.

Вместе с тем подразделения ЦАХАЛ остаются на юге Ливана, будут действовать там против угроз в адрес Израиля и его военных, поясняется в заявлении.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным к 26 января.

Но в израильском правительстве заявили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удалось завершить вовремя.

Ранее США сообщили о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и "Хезболлой" до 18 февраля 2025 года. В канцелярии премьер-министра Ливана Наджиба Микати подтвердили, что соглашение будет действовать до 18 февраля.

В свою очередь генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем сказал, что Израиль нарушил условия перемирия на юге Ливана более 1,3 тыс. раз. Также он подчеркнул, что "Хезболла" считает лишенным оснований решение Израиля продлить срок вывода сил из Ливана.