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Песков заявил об отсутствии решений в РФ о выходе из Парижского соглашения по климату

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России не принималось никаких решений о возможности выхода из Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации, поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее выхода РФ из этого соглашения в свете сообщений, что это могут сделать США и Аргентина.

Ранее в январе стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США Парижское соглашение по климату
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