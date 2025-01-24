Песков заявил об отсутствии решений в РФ о выходе из Парижского соглашения по климату

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России не принималось никаких решений о возможности выхода из Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации, поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее выхода РФ из этого соглашения в свете сообщений, что это могут сделать США и Аргентина.

Ранее в январе стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения по климату.