Трюдо предупредил канадцев о непростых временах в случае введения США пошлин

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ожидаемое введение со стороны США пошлин на товары из Канады может негативно сказаться на экономическом положении канадцев, передает CBC.

"Я не хочу приукрашивать. Канадцы могут столкнуться с непростыми временами в ближайшие дни и недели", - сказал он и добавил, что по-прежнему готов принимать ответные меры.

"Если пошлины будут введены против Канады, то мы ответим. Мы не отступим, пока пошлины не будут отменены. И, конечно, рассматриваются все варианты", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Трюдо, ответ Оттавы будет "целенаправленным, решительным, разумным и незамедлительным".

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что 1 февраля вступят в силу анонсированные им ранее пошлины в 25% на ввозимые канадские и мексиканские товары.