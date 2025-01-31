Белый дом подтвердил введение Трампом пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп 1 февраля распорядится о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров, сообщила пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп обещал ввести повышенные пошлины в отношении Мексики и Канады с 1 февраля. Он также грозил принять подобные меры в отношении Китая. При этом некоторые американские СМИ предполагали, что в итоге американский президент решит повременить с такими мерами.