Минкоммерции КНР заявило протест в связи с объявленными Трампом пошлинами на китайские товары

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство коммерции КНР заявило в воскресенье, что введение США дополнительно 10-процентной пошлины на ввозимые китайские товары серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении ведомства.

В Министерстве предупредили, что Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов.

Министерство отметило, что Китай надеется на то, что США будут рассматривать и решать свои собственные проблемы с фентанилом и другие проблемы объективно и рационально, а не угрожать другим странам тарифами.

В МИД КНР сообщили, что по просьбе Соединенных Штатов в 2019 году Китай объявил, что официально выделит содержащие фентанил вещества в отдельную категорию, в результате между странами было налажено "антинаркотическое сотрудничество".

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что повышение США пошлин неизбежно повлияет на будущее сотрудничество между двумя сторонами в области контроля над наркотиками и подорвет его.

В МИД также подтвердили, что одностороннее введение Соединенными Штатами ввозных тарифов на китайские товары нарушает правила ВТО.

Китайская сторона призвала США вести диалог, укреплять сотрудничество и разрешать разногласия на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения.