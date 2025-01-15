По делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертиза

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следствие по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Актау назначило комплексную комиссионную судебную экспертизу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - сказала Петренко в среду журналистам.

Она отметила, что "следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии".

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза", - сказала Петренко.

По ее словам, "изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства".

"Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - сказала представитель СКР.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

СКР расследует уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ст.263 УК РФ).