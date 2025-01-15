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Расшифровки с черных ящиков разбившегося в Актау самолета переданы в Казахстан

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Расшифрованные записи с бортовых самописцев разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Arilines уже переданы в Казахстан и их изучают местные эксперты, сообщили "Интерфаксу" в казахстанском Минтранспорта.

В ведомстве добавили, что комиссия по расследованию авиационного происшествия "после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования".

Самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи Актау. Из находившихся на борту 67 человек погибли 38. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате внешнего воздействия в небе над Грозным.

Ранее бортовые самописцы были направлены для расшифровки в Бразилию, где был произведен Embraer 190. Представители Embraer приезжали в Казахстан для работы на месте крушения.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 15 января 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Казахстан Минтранс Embraer Бразилия Azerbaijan Arilines
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