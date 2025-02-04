США выдворили первую группу нелегалов на военную базу в Гуантанамо на Кубе

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первый борт с нелегалами, выдворенными с территории США, прибыл во вторник в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо (Куба), сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Более мы не позволим превращать США в мировой рассадник нелегальной миграции", - прокомментировала она меры новой американской администрации в эфире телеканала Fox News, не сообщив о том, сколько именно человек были выдворены.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился расширить возможности базы в Гуантанамо, чтобы там могли разместить более 30 тыс. человек.

За первые недели нахождения у власти администрации Трампа были задержаны около 3 тыс. нелегалов, при том, что, по имеющимся данным, в стране проживают до 11 млн незаконных мигрантов.

Центр задержаний на военной базе в Гуантанамо отличается особо суровыми мерами содержания. Ранее там содержались исламские радикалы из "Аль-Каиды" (террористической группировки, запрещенной в РФ).