Поиск

Правоохранительные органы США провели масштабные рейды по задержанию нелегалов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Органы правопорядка США накануне организовали массовые рейды по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов в ряде американских городов, сообщает в понедельник NBC.

"Цель - взять как можно больше преступников (...) У меня нет квоты на них. Мои инструкции таковы: задержать их как можно больше", - заявил телеканалу ответственный за иммиграционную политику и безопасность границ в новой администрации США Томас Хоман.

Он отметил, что, в частности, в Чикаго задержаны члены банд, а также осужденные за убийства и преступления против половой неприкосновенности.

В Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что операции направлены на "соблюдение миграционного законодательства США, обеспечение общественного порядка и национальной безопасности за счет недопущения потенциально опасных преступных чужаков в местные сообщества".

Позднее в ICE отчитались о 956 задержаниях за воскресенье - самый высокий показатель в день за время работы администрации президента США Дональда Трампа. Всего ICE задержала 2 681 человека. Отделы ICE проводили задержания в штатах Вашингтон, Калифорния, Луизиана, Нью-Йорк и других.

В Управлении по борьбе с наркотиками отмечали, что оказывают содействие в этих операциях, в том числе в Лос-Анджелесе, Атланте, Финиксе.

По данным источников The Washington Post, подчиненные Трампа потребовали от ICE задерживать в день не сотни, а 1,2 тыс. - 1,5 тыс. человек.

Ранее президент США подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.

На прошлой неделе администрация начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Литва призвала пересмотреть правила навигации на Балтике

Литва призвала пересмотреть правила навигации на Балтике
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 января

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Швеция задержала танкер в связи с повреждением кабеля на дне Балтийского моря

Швеция задержала танкер в связи с повреждением кабеля на дне Балтийского моря

Трамп приказал ввести 25-процентные пошлины против Колумбии из-за отказа принять нелегалов

Трамп приказал ввести 25-процентные пошлины против Колумбии из-за отказа принять нелегалов

В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Латвией

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5771 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });