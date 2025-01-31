Власти США за несколько недель подготовят центр для нелегалов в Гуантанамо

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа разрабатывают планы по подготовке центра для нелегалов в Гуантанамо и надеются завершить строительство этого объекта за несколько недель, сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом в администрации полагают, что этот центр не сможет вмещать 30 тысяч человек, как этого хочет Трамп.

На территории военной базы в Гуантанамо уже действует отдельный небольшой центр для мигрантов. До сих пор в нем размещали нелегалов, задержанных в море.

Трамп поручил Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить в Гуантанамо объект на 30 тысяч человек для размещения мигрантов. Он считает, что там можно будет содержать тех нелегальных иммигрантов, которых власти США сочтут наиболее опасными.

В начале 2000-х годов американская база в Гуантанамо на Кубе получила печальную известность в связи с тем, что там был тюремный лагерь, в котором в жестких условиях содержались иностранцы, подозреваемые США в терроризме. При этом большинству из них так и не предъявили обвинения.