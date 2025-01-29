Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

Президент США Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о решении оборудовать на военной базе в Гуантанамо центр для содержания нелегальных иммигрантов.

"Сегодня я подписываю указ, согласно которому Пентагон и министерство внутренней безопасности должны начать подготовку объекта на 30 тыс. человек в Гуантанамо для размещения мигрантов", - приводят его слово американские СМИ.

По его словам, в этом центре можно будет содержать тех нелегальных иммигрантов, которых власти США сочтут наиболее опасными.

В начале 2000-х годов американская база в Гуантанамо (Куба) получила печальную известность в связи с тем, что там был тюремный лагерь, в котором в жестких условиях содержались иностранцы, подозреваемые США в терроризме. При этом большинству из них так и не предъявили обвинения.