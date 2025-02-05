Власти Гватемалы выразили готовность принимать больше рейсов с нелегалами из США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Гватемала обязалась увеличить прием депортируемых из США нелегальных мигрантов, соответствующая договоренность достигнута в среду по итогам встречи госсекретаря США Марко Рубио с гватемальским президентом Бернардо Аревало.

"Гватемала на 40% увеличит прием депортационных рейсов из США, при этом не только граждан Гватемалы, но и тех, кто в итоге рассчитывает вернуться к себе на родину в другие страны". - приводит слова Рубио гватемальская пресса.

Детали планируется обсудить на уровне рабочих групп.

С момента прихода к власти президента США Дональда Трампа Белый дом ужесточил иммиграционную политику - особенно по отношению к нелегалам. В частности, Трамп распорядился расширить возможности центра задержаний на американской военной базе в Гуантанамо (Куба), чтобы там можно было разместить более 30 тыс. человек. Также он добился от властей Мексики усиления защиты северной границы для пресечения попыток незаконного проникновения мигрантов в США.