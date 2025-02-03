Новый сирийский лидер аш-Шараа посетит Турцию 4 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии переходного периода Ахмад аш-Шараа посетит с визитом Турцию 4 февраля по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Hurriyet.

О предстоящем визите сообщил представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун. По его словам, стороны обсудят развитие событий в Сирии и совместные шаги двух стран в экономическом восстановлении, обеспечении стабильности и безопасности Сирии. Также они обсудят поддержку, которая может быть оказана переходной администрации Сирии.

"Мы убеждены, что турецко-сирийские отношения, которые были восстановлены после освобождения Сирии, будут укрепляться и приобретут новый размах после визита Ахмеда аш-Шараа и его делегации", - подчеркнул представитель Эрдогана.

Hurriyet пишет, что Турция, которая имела тесные связи с аш-Шараа, вновь открыла свою дипмиссию в Сирии.

Поездка аш-Шараа в Сирию будет его вторым зарубежным визитом. Первый он совершил в минувший уикенд в Саудовскую Аравию.

В конце ноября прошлого года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. В начале декабря они вошли в Дамаск и приступили к формированию переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну.