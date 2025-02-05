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В Приднестровье продлили до 10 марта чрезвычайное положение в экономике

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Приднестровье продлен режим чрезвычайного положения в экономике, соответствующее решение принял в среду Верховный совет непризнанной республики, утвердив указ лидера ПМР Вадима Красносельского.

Решение принято "в целях недопущения критического уровня производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах(...)", говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение в экономике было введено 11 декабря сроком на 30 дней в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года.

Верховный совет Приднестровья в этот раз продлил режим ЧП до 10 марта.

Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение в стране сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря.

Решения были связаны с заявлениями Киева о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. ПАО "Газпром" 28 декабря сообщил, что прекратит поставку газа в Молдавию, так как компания "Молдовагаз" "регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий". Газпром увязывает поставки на левый берег Днестра с признанием Молдавией исторического долга, который компания оценивает в $709 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые, в свою очередь, не признает "Газпром".

На протяжении месяца подача газа в Приднестровье была прекращена, а выработка электроэнергии сокращена в несколько раз, так как Молдавская ГРЭС перешла на работу с газа на уголь.

Подача газа в Приднестровский регион возобновилась с 1 февраля. В минувшую субботу национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение о том, что молдавская государственная компания "Энергоком" начинает закупки газа на европейском рынке для приднестровского региона. На это будет направлено 20 млн евро из гранта в 64 млн евро, выделенного Европейской комиссией правительству Молдавии. Еще 10 млн евро будут потрачены на закупку электроэнергии в Румынии для потребителей правого берега Днестра. Второй транш помощи в размере 34 млн евро будет направлен министерству финансов Молдавии для бюджетной поддержки.

Газпром Приднестровье Украина Молдавия
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