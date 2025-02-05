Турция планирует вместе с Ираком, Сирией и Иорданией создать механизм для борьбы с ИГ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Турция вместе с несколькими ближневосточными странами создаст общий механизм для противодействия террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), заявил Anadolu глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Он уточнил, что, в этом будут участвовать Сирия, Ирак, и Иордания.

4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа провели в Анкаре переговоры на тему обеспечения безопасности на сирийской территории и экономических отношений.