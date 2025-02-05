Пентагон готовит планы на случай полного вывода военных США из Сирии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Пентагоне составляют планы на случай, если потребуется вывод всех американских военных из Сирии, сообщают NBC News со ссылкой на источники.

По словам источников, президент США Дональд Трамп и близкие к нему чиновники недавно выразили интерес в полном выводе ВС США из Сирии. В связи с этим в Минобороны США начали разрабатывать планы по полному выводу войск за 30, 60 или 90 дней.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц на прошлой неделе встречался с военным командованием США в штаб-квартире Центрального командования в Тампе, где заслушал брифинги по ситуации на Ближнем Востоке. В Белом доме тогда указали, что на встрече вопрос сокращения американского контингента в Сирии не обсуждался.

В декабре 2024 года Пентагон объявил, что на тот момент в Сирии были размещены около 2000 американских военных. Миссия размещенного в САР контингента заключается в ликвидации террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и оказании поддержки местным партнерам, в частности Сирийским демократическим силам (СДС, ядро которых составляют курдские отряды самообороны).