Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, сообщили на Смоленской площади.

"В развитие предыдущих контактов президентов и министров обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Условлено оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.

Министры обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также подтвердили важность плотной координации шагов, в том числе в межведомственном формате, по реализации договоренностей лидеров двух стран.

"Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели график предстоящих контактов", - сообщил МИД.