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Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд в понедельник на обвале акций из-за DeepSeek

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Состояние 500 самых богатых людей мира в понедельник сократилось в общей сложности на $108 млрд на фоне падения фондовых индексов на опасениях конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

Одним из лидеров снижения накануне стали акции Nvidia Corp., капитализация которой рухнула на 18%, или рекордные в денежном выражении $600 млрд. Её главный исполнительный директор Дженсен Хуан потерял $20,1 млрд, или 20% своего состояния, что является самой большой долей среди миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял больше всех в абсолютном выражении - $22,6 млрд, или около 12% своего состояния. Состояние главы Dell Inc. Майкла Делла сократилось на $13 млрд, Чжао Чанпэна из Binance - на $12,1 млрд.

В то же время Марк Цукерберг, глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена), за день стал богаче на $4,3 млрд, а Джефф Безос из Amazon.com Inc. - на $632 млн.

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В целом на представителей техсектора пришлось 85% потерь в Bloomberg Billionaires Index, или порядка $94 млрд.

Индекс Nasdaq Composite в понедельник упал на 3,1%, S&P 500 - на 1,5%.

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает ИИ-модели с 2023 года, однако известность компания получила только на минувших выходных, когда её чатбот DeepSeek R1 возглавил чарты самых скачиваемых приложений во многих странах мира. Компания заявила, что потратила на его разработку всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

Тем временем Александр Ван из компании Scale AI заявил в интервью CNBC на прошлой неделе, что, скорее всего, китайские разработчики ИИ-моделей имеют доступ к большему числу продвинутых процессоров, чем многие подозревают, несмотря на ограничения на их продажу в КНР. Это, в том числе касается новейших графических процессоров Nvidia H100.

"Как я понимаю, у DeepSeek есть около 50 тыс. процессоров H100, о чем они, разумеется, не могут говорить из-за введенных США ограничений на экспорт", - сказал он.

Китай DeepSeek
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