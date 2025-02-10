Президент Ирана считает, что США не настроены на переговоры с Тегераном

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия администрации США не дают поверить в искренность ее намерений вести диалог с Тегераном.

"Если США искренне желают переговоров, почему они вводят против нас санкции?" - приводит "Аль-Арабийя" его слова из телевизионного обращения с тегеранской Площади Азади в 46-ю годовщину Исламской революции.

Он осудил подобные действия американского президента Дональда Трампа и отметил, что вовсе не Иран, а Израиль, поддерживаемый США, больше всего дестабилизирует Ближний Восток. Президент добавил, что Иран желает мирно сосуществовать с соседями по региону.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи до этого тоже скептически высказался об идее переговоров с США для урегулирования разногласий.

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. При этом после этого американский президент заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

В минувший четверг Минфин США объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.