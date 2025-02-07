Аятолла Хаменеи считает неразумным для Ирана вести диалог с США

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры с США не решат проблем Ирана, они являются неразумным шагом, заявил в пятницу руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Переговоры с США никак не повлияют на решение проблем Ирана. Мы должны это понимать. Нельзя думать, что, если мы начнем переговоры с этими властями, та или иная проблема решится", - приводит его слова агентство "Мехр".

Хаменеи, выступая перед командующими ВВС и ПВО Ирана, подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном были бы "неразумны, не мудры и не честны".

Вместе с тем аятолла предупредил США, что, если они "нарушат безопасность иранского народа", то Тегеран пойдет на ответные действия.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. При этом после этого он заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

Политика максимального давления на Иран использовалась во время первого президентства Трампа. Она предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана. В частности, это делалось в ответ на иранские работы по ядерной программе, на разработку баллистических ракет. Целью политики было вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с США по спорным вопросам.