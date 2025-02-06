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США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в Китай

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

"Нефть поставляют в интересах Генерального штаба ВС Исламской Республики Иран и его уже попавшей под санкции компании Sepehr Energy. К этой активности причастны структуры и физические лица из разных стран, включая КНР, Индию и ОАЭ, а также несколько судов", - сказано в пресс-релизе министерства.

Под новые санкции попали танкер GIOIOSA под флагом Панамы, управляющая им гонконгская компания Gozoso Group Ltd и связанная с ним Ocean Dolphin Ship Management Ltd из Гонконга. В "черные списки" внесли танкер CH BILLION под флагом Панамы и танкер под флагом Гонконга STAR FOREST, а также операторов этих судов - соответственно Young Folks International Trading Co., Limited и Lucky Ocean Shipping Limited из КНР.

Санкции ввели против связанных с Sepehr Energy структур - Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban и Sepehr Energy Paya Gostar Jahan, трех ее руководителей. "Черные списки" пополнила базирующаяся в Индии компания Marshal Ship Management Private Limited, обслуживающая подсанцкионный танкер SIRI (бывший ANTHEA) и другие суда Sepehr Energy, а также ее директор.

"Иранский режим по-прежнему сосредоточен на использовании доходов от нефти для финансирования своей ядерной программы, производства смертельных баллистических ракет и БПЛА, поддержки своих марионеточных террористических групп в регионе. США привержены задаче агрессивно бороться с любыми попытками Ирана обеспечить финансами эту злонамеренную деятельность", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Она уже использовалась во время первого президентства Трампа, предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана. В частности, это делалось в ответ на иранские работы по ядерной программе, на разработку баллистических ракет. Целью политики было вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с США по спорным вопросам.

Также Трамп уверял, что желает заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме и избежать конфронтации.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом заявлял: члены ОПЕК должны гарантировать, что их единый подход не позволит США оказывать давление и вводить санкции в отношении членов ОПЕК. Сейчас два члена ОПЕК - Иран и Венесуэла - находятся под санкциями США.

Дональд Трамп Иран Китай Минфин США ОПЕК Скотт Бессент
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