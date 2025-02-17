Нетаньяху надеется при поддержке Трампа "довести до конца" дело с Ираном

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется продолжить нанесение ударов по Ирану и силам на Ближнем Востоке, которые Тегеран поддерживает, сообщил телеканал CNN.

"За последние 16 месяцев Израиль нанес мощный удар по террористической оси Ирана. Под сильным руководством президента Трампа (...), я не сомневаюсь, мы сможем и доведем дело до конца", - сказал Нетаньяху журналистам в присутствии находящегося в США с визитом госсекретаря США Марко Рубио.

Рубио, со своей стороны, заявил, что "ядерного Ирана никогда не будет".

"Независимо от того, говорим ли мы о ХАМАС или о "Хезболле", о насилии на Западном берегу (...) или о любой из этих проблем (...), за всеми ними стоит одна общая тема - Иран. Это необходимо решить", - сказал Рубио.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщала, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в нынешнем году. Об этом было доложено президенту США Дональду Трампу.

Сам Трамп написал в социальных сетях, что сообщения о том, что Соединенные Штаты совместно с Израилем собираются разнести Иран в пух и прах "сильно преувеличены".

В то же время он подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран.