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Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку в связи с возможностью импичмента, сообщает в понедельник румынское радио.

"Я отойду от дел 12 февраля", - приводит радио его слова.

Решение Йоханниса обусловлено предложением ультраправых партий провести голосование по импичменту президента. Политик назвал эту инициативу бессмысленной. Кроме того, по его словам, импичмент повлек бы отрицательные последствия для страны.

Срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года, когда присягу должен был принять новый президент, выборы которого должны были пройти в конце ноября - начале декабря. Первый тур состоялся 24 ноября, лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, второй тур ожидался 8 декабря, но практически накануне второго тура Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса", и постановил провести весь избирательный процесс с нуля.

Теперь очередной первый тур президентских выборов в Румынии назначен на 4 мая, второй тур, в случае необходимости, - на 18 мая.

При этом, в соответствии с румынским законодательством, нынешний президент должен исполнять обязанности до избрания нового главы государства.

Клаус Йоханнис Румыния
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