Поиск

Правительство Румынии утвердило проведение президентских выборов в мае

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Румынии одобрило проведение первого тура выборов президента 4 мая, сообщают европейские СМИ.

"Законопроект, устанавливающий дату президентских выборов 2025 года, утвержден", - сказал представитель правительства по печати Михай Константин.

Второй тур назначен на 18 мая.

24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Лидером тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску; второй тур ожидался 8 декабря. Но практически накануне второго тура Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

Конституционный суд Правительство Румыния Кэлин Джорджеску Михай Константин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Власти Эстонии утвердили поправки о применении силы при охране морской экономической зоны

В Эстонии планируют закончить обустройство границы с РФ в этом году

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

В Белграде ожидают прибытия экспертов из РФ для переговоров по компании NIS

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль не будет выводить войска из Филадельфийского коридора на первом этапе перемирия

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Эстония направит более 30 млн евро на укрепление границы с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе249 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });