Правительство Румынии утвердило проведение президентских выборов в мае

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Румынии одобрило проведение первого тура выборов президента 4 мая, сообщают европейские СМИ.

"Законопроект, устанавливающий дату президентских выборов 2025 года, утвержден", - сказал представитель правительства по печати Михай Константин.

Второй тур назначен на 18 мая.

24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Лидером тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску; второй тур ожидался 8 декабря. Но практически накануне второго тура Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".