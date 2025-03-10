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В Бухаресте произошли столкновения полиции и сторонников Джорджеску

Пострадали 13 полицейских

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Бухаресте произошли столкновения политика Кэлину Джорджеску с полицейскими, пострадали не менее 13 сотрудников полиции, передает EFE. Сторонники Джорджеску недовольны попытками властей закрыть ему доступ к президентским выборам.

"Четверо из 13 получивших травмы полицейских госпитализированы", - заявил представитель Главного управления румынской полиции Октавиан Дан. Он добавил, что были задержаны семь предполагаемых участников беспорядков.

Беспорядки произошли в ночь на 10 марта после того, как Национальное избирательное бюро отказало Джорджеску в участии в выборах президента 4 мая, несмотря на то, что, по данным опросов, он пользуется значительной поддержкой избирателей.

Джорджеску призвал своих сторонников воздержаться от насилия и пообещал, что подаст жалобу на решение Национального избирательного бюро в Конституционный суд страны.

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры первого тура президентских выборов, которые прошли в Румынии 24 ноября. Национальное избирательное бюро признало итоги первого тура, однако практически накануне второго тура, который должен был пройти 8 ноября, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

Новые выборы назначили на 4 мая. На 18 мая назначен второй тур, если в нем возникнет необходимость. При этом желающие принять участие в президентских выборах должны были пройти всю процедуру утверждения кандидатур заново.

В конце февраля Джорджеску задерживали и вызывали на допрос в прокуратуру по подозрению в возможных связях с экстремистскими организациями и наемниками.

Бухарест Конституционный суд Румыния Кэлин Джорджеску
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