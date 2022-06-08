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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, один человек погиб

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Берлине автомобиль въехал в группу пешеходов. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших, передает в среду агентство Associated Press.

Представитель берлинской полиции Мартин Дамс заявил, что инцидент произошел недалеко от бульвара Курфюрстендамм на западе столицы. По его словам, подозреваемый водитель автомобиля задержан.

Пока не установлено, было ли происшествие результатом аварии или водитель намеренно въехал в толпу.

Германия Берлин
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