ЦИК Абхазии решил не открывать избирательный участок в Турции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии принял решение о закрытии избирательного участка в Сакарье Турецкой республики, сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

"В Центризбирком поступило официальное письмо от полномочного представителя Абхази Ибрахима Авидзба о невозможности открытия в Турции избирательного участка для проведения голосования по выборам президента республики Абхазии, назначенным на 15 февраля 2025 г."- говорится в сообщении.

Отмечается, что "на основании этого письма ЦИК Абхазии 13 февраля принял решение закрыть избирательный участок по выборам президента Абхазии, образованный в турецком городе Сакарья (Адапазары) и расформировать участковую избирательную комиссию."

Ранее ЦИК Абхазии по предложению оппозиции принял решение о создании одного избирательного участка в Турции в провинции, где компактно проживает абхазская диаспора.

Анкара и на предыдущих президентских выборах главы Абхазии препятствовала созданию избирательного участка на своей территории и проведению голосования с участием абхазской диаспоры в связи с тем, что Турция не признает суверенитет Абхазии и считает ее частью Грузии.