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Соцопросы предсказывают лидерство Гунбы на предстоящих выборах президента Абхазии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Согласно электоральному расчету, действующий вице-президент Абхазии Бадра Гунба занимает лидирующие позиции и может набрать 42,3% на предстоящих выборах президента республики, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Адгура Ардзинбу, председателя Республиканской общественной организации "Абхазское народное движение", выразили готовность поддержать 27,3% респондентов.

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По данным предвыборного опроса, о предстоящих президентских выборах в Абхазии в общей сложности знают 77% жителей республики, декларируемая явка составляет 69%.

4 февраля является последним днем, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов.

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля текущего года.

Актуальный электоральный расчет произведен на основе телефонного опроса 19-21 января 2025 года, были опрошены 1634 граждан Абхазии в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,4%.

Опрос, проведенный ИНСОМАР, подтверждает лидерство Гунбы: за него готовы проголосовать 41% опрошенных, за Ардзинбу - 33%.

Инициативное исследование ИНСОМАР проведено 2-4 февраля 2025 года среди 500 респондентов старше 18 лет. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 4,38%.

ВЦИОМ ИНСОМАР Абхазия Бадра Гунба
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