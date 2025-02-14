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Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Возвращение Винника в Россию, встреча Трампа и Моди, задержание экс-премьера Франции Кастекса по делу р растрате

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Москву. Россиянин вернулся на родину в рамках обмена на экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного в РФ к 14 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании $4-9 млрд через интернет-биржу криптовалют BTC-e.

- Экс-премьера Франции Жана Кастекса задержали в Монпелье по делу о растрате государственных средств. Разбирательство касается периода, когда Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи.

- Дональд Трамп сообщил, что в пятницу представители США, России и Украины встретятся в Мюнхене для обсуждения украинского конфликта. На следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии.

- ЦИК Абхазии принял решение закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента в турецком городе Сакарья. Решение принято на основании письма от полномочного представителя республики в Турции Ибрахима Авидзба о невозможности открытия избирательного участка.

- Дональд Трамп объявил об увеличении объёмов продаж американского вооружения в Индию в 2025 году. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трамп отметил, что объемы поставок возрастут на "многие миллиарды" долларов. Он также сообщил, что США "прокладывают путь" к поставке Индии истребителей F-35.

- 50 украинских дронов сбили за ночь над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В частности, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

- Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выиграл международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

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