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В США численность чиновников превысила 3 млн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Численность сотрудников американских федеральных ведомств достигает более трех миллионов человек, следует из данных Бюро статистики труда США.

Этой отметки она достигла в декабре 2024 года при администрации Джо Байдена, увеличившись на 43% за последние несколько лет. Еще в 2019 году насчитывалось 2,1 млн чиновников госструктур.

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Только в 2019 году в федеральных службах было создано 709 тыс. новых рабочих мест.

В рамках реорганизации проводимой администрацией президента США Дональда Трампа и по рекомендации департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, уже 75 тыс. согласились покинуть свои посты с выплатой выходного пособия, еще 9,5 тыс. уволены по сокращению.

США Илон Маск DOGE
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