Сотрудникам ЦРУ предложили добровольно уволиться

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Центральное разведывательное управление США под управлением нового директора Джона Рэтклиффа собирается значительно сократить количество сотрудников ведомства, сообщили CBS News.

Представитель ЦРУ подтверждает, что ряду сотрудников предложено добровольно уволиться, не уточняя, сколько человек получили это предложение и дан ли им срок на принятие решения: "Эти шаги являются частью целостной стратегии по приданию ведомству новой энергии, предоставлению возможностей для появления новых лидеров и улучшению положения ЦРУ для выполнения своей миссии".

Многим сотрудникам, в том числе руководителям подразделений, предложено "добровольно" выйти на пенсию или уйти в отставку с заблаговременной выплатой зарплаты за восемь месяцев на фоне реформ федеральных структур, проводимых администрацией президента США Дональда Трампа, отмечает телеканал со ссылкой на уже свои источники.

Трамп давно критиковал американские разведывательные агентства, и его новый директор ЦРУ Рэтклифф пообещал большие перемены, заявив, что ведомство отклонилось от своего первоначального фокуса на сбор разведданных с помощью оперативных сотрудников. Профессиональные сотрудники со специализированными навыками, предназначенными для сбора разведданных, включая свободное владение иностранными языками, не подпадают под сокращение.