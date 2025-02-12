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Трамп подписал указ о реализации инициатив DOGE по сокращению численности правительства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий агентства правительства сотрудничать с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) и его руководителем Илоном Маском.

"Руководители агентств будут координировать свои действия и консультироваться с DOGE, чтобы сократить численность федеральной рабочей силы и ограничить найм на основные должности", - говорится в указе, который публикует Белый дом.

Указ направлен на "значительное сокращение численности правительства" и предусматривает "крупномасштабное" сокращение рабочих мест.

"Агентства смогут нанимать не более одного сотрудника на каждые четыре сотрудника, которые увольняются с федеральной службы (с соответствующими исключениями в отношении иммиграции, правоохранительных органов и общественной безопасности)", - отмечается в документе.

Согласно приказу, агентства "разработают планы крупномасштабного сокращения штата и определят, какие компоненты агентства (или сами агентства) могут быть ликвидированы или объединены, поскольку их функции не требуются по закону".

Дональд Трамп США Белый дом DOGE Илон Маск
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