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Администрация Трампа уволила сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку, хранение и утилизацию ядерного оружия, сообщило издание Defense One.

По данным источников в NNSA, речь идет о 300 сотрудниках, принятых на испытательный срок. Решение является частью общего плана администрации по сокращению недавно нанятого персонала госструктур. Оно было принято на основании рекомендации департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

Уведомления о сокращениях были распространены руководством министерства энергетики США, которому подчиняется NNSA. "Минэнерго считает, что ваше дальнейшее трудоустройство не будет отвечать общественным интересам. По этой причине вы отстраняетесь от должности", - говорится в письмах сотрудникам.

США Дональда Трамп NNSA Илон Маск DOGE
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