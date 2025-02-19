РФ рассчитывает обсудить с США проблему российской дипсобственности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия на встрече в Эр-Рияде передала США список вопросов для дальнейшего обсуждения, среди них проблема российской дипломатической собственности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решать с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей, среди этих вопросов есть и проблема собственности", - сказал Лавров журналистам в среду по итогам "правчаса" в Госдуме.

Он отметил, что на встрече в Эр-Рияде обсуждалось снятие искусственных препятствий, которые осложняют повседневное функционирование посольств и генконсульств, в том числе вопросы финансирования, "попытки ограничить передвижение, количество дипломатов, которых страна хочет направить, и срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями".



