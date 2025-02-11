ФРС не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением ставки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената США.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

Он добавил, что инфляция в США приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается повышенной.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

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