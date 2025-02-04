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Главы ФРБ Бостона и Атланты не видят нужды спешить с дальнейшим снижением ставки в США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Бостона и Атланты Сьюзен Коллинз и Рафаэль Бостик не видят необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки в США в связи с неопределенностью в отношении перспектив американской экономики и политики новой администрации Белого дома.

"Я полагаю, что следует проявить терпение и осторожность в монетарной политике, и нет никакой необходимости спешить с ее дальнейшей корректировкой, особенно учитывая всю неопределенность", - заявила Коллинз в интервью CNBC.

Бостик в свою очередь отметил, что хотел бы посмотреть, как прошлогоднее смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) "скажется на реальной экономике". ФРС опустила базовую ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов с сентября 2024 года до 4,25-4,5%.

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Некоторые экономисты полагают, что Федрезерв может удерживать ставку на текущем уровне в течение всего 2025 года, пишет Market Watch.

Коллинз и Бостик, однако, ожидают, что американский ЦБ все же возобновит ее снижение.

"ФРС просто будет ждать и наблюдать. Это развивающаяся история", - сказал он в ходе мероприятия в Атланте.

Бостик ожидает, что рынок труда США останется сильным, а темпы инфляции продолжат двигаться вниз к целевому показателю Федрезерва в 2%. Ставка ФРС со временем опустится до 3-3,5%, считает он.

По мнению Коллинз, торговая политика президента США Дональда Трампа может привести к кратковременному усилению инфляции. Она отмечает, однако, что пока трудно оценить потенциальные последствия пошлин на импорт и возможные ответные шаги ФРС.

Коллинз в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Бостик - нет.


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