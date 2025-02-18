Главы ХДС/ХСС и СДПГ не планируют создавать коалицию после выборов в бундестаг

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кандидаты в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Олаф Шольц и от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц скептически отозвались об идее работы в одном правительстве после выборов в Бундестаг, сообщает агентство Bloomberg.

"Мы оба считаем такой вариант развития событий маловероятным", - сказал Мерц на теледебатах поздно вечером в понедельник.

Действующий канцлер ФРГ Шольц сошелся с соперником во мнении. "Я хочу остаться канцлером, он хочет стать им, а голосование определит, кто победит", - отметил Шольц.

Согласно среднему показателю опросов, альянс ХДС/ХСС Фридриха Мерца лидирует по популярности - его поддерживают около 30% респондентов, пишет Bloomberg. На втором месте идет ультраправая "Альтернатива для Германии" (20%) и на третьем - Социал-демократическая партия, которую поддерживает 15% опрошенных.

В среду, 19 февраля, состоятся последние дебаты Шольца и Мерца перед выборами в бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

Проведение досрочных выборов связано с решением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент в конце декабря.

Из 41 партии, официально признанной немецкой Федеральной избирательной комиссией, в предстоящих выборах в бундестаг примут участие 29. На сайте бундестага сообщается, что СДПГ, "Зелёные", СвДП, "Альтернатива для Германии", "Левые", "Свободные избиратели", "Вольт", Марксистско-ленинская партия, "Альянс Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" выдвинут кандидатов во всех 16 федеральных землях. ХДС баллотируется во всех землях, кроме Баварии, ХСС - только в Баварии.