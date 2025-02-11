Глава ХДС/ХСС Мерц обвинил правительство ФРГ в непонимании ситуации в стране

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной фракции партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) в Бундестаге Фридрих Мерц заявил, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца не может объективно оценить обстановку в стране.

"Вы, очевидно, больше не воспринимаете реальность", - сказал во вторник Мерц, обращаясь к Шольцу во время последнего заседания Бундестага перед выборами, которые запланированы на 23 февраля.

Он заявил, что создание правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии Германии (СвДП) и "Зеленых", которая распалась 6 ноября прошлого года, было плохой идей с самого начала. Мерц подчеркнул, что правительство допустило "полный провал в управлении бюджетом", а также оставило после себя "настоящую катастрофу на рынке труда".

В качестве аргументов Мерц привел цифру в 400 тыс. безработных по всей стране и отток капитала из Германии в размере около 100 млрд евро в год.

Во вторник Шольц, отвечая на подобную критику, объяснял, что во многом экономический кризис в стране вызван не действиями немецкого правительства, а кризисом на Украине.

Канцлер ФРГ жёстко критиковал предвыборную программу Мерца, заявив, что тот "хочет похоронить Европу". Он обвинял своего оппонента в том, что тот слишком часто меняет позицию по Украине.

В конце января немецкий журнал Spiegel сообщил, что альянс ХДС/ХСС Мерца лидирует по популярности в предвыборных опросах девяти институтов общественного мнения. Поддержать ХДС/ХСС был готов 31% респондентов.

Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Проведение досрочных выборов связано с решением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент в конце декабря.

Из 41 партии, официально признанной немецкой Федеральной избирательной комиссией, в предстоящих выборах в Бундестаг примут участие 29. На сайте Бундестага сообщается, что СДПГ, "Зелёные", СвДП, "Альтернатива для Германии", "Левые", "Свободные избиратели", "Вольт", Марксистско-ленинская партия, "Альянс Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" выдвинут кандидатов во всех 16 федеральных землях. ХДС баллотируется во всех землях, кроме Баварии, ХСС - только в Баварии.