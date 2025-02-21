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В Германии накануне выборов в Бундестаг опрос дал первое место блоку ХДС/ХСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Если бы парламентские выборы проходили прямо сейчас, блок ХДС/ХСС набрал бы 28% голосов, Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) получила бы только 16%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на результаты опроса Politbarometer. Реальные выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля.

По результатам опроса, второе место набирает правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которую готовы проголосовать 21% респондентов. Партия Зеленых набрала бы 14%, Левые - 8%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и Союз Сары Вагенкнехт - по 4,5%.

73% респондентов заявили, что уже решили, за кого планируют голосовать, а 27% - не уверены, за кого хотят отдать свой голос и хотят ли голосовать вообще.

32% опрошенных хотят видеть новым канцлером лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца, 21% - сопредседателя "Зеленых" Роберта Хабека, 18% - Шольца, 14% - сопредседателя АдГ Алис Вайдель, а 15% еще не определились.

23 февраля избирательные участки в Германии будут работать с 8 до 18 часов по местному времени (c 10:00 до 20:00 по Москве).

В конце декабря прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент после того, как депутаты вынесли вотум недоверия правительству Шольца. Канцлер сам призвал провести такое голосование, так как это позволяло ему провести досрочные выборы. Это ему было необходимо, так как в ноябре правящая коалиция распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.

Из 41 партии, официально признанной немецкой Федеральной избирательной комиссией, в предстоящих выборах в Бундестаг примут участие 29. На сайте Бундестага сообщается, что СДПГ, "Зелёные", СвДП, "Альтернатива для Германии", "Левые", "Свободные избиратели", "Вольт", Марксистско-ленинская партия, "Альянс Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" выдвинут кандидатов во всех 16 федеральных землях. ХДС баллотируется во всех землях, кроме Баварии, ХСС - только в Баварии.

Альтернатива для Германии Бундестаг СДПГ Германия ХДС/ХСС Олаф Шольц Фридрих Мерец
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