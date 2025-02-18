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Делегации РФ и США взяли небольшой перерыв на переговорах

После переговоров Сергей Лавров пообщается с журналистами, заявила Мария Захарова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявлен перерыв, после которого стороны продолжат работу, сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв. Стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса", - сказала она в ходе брифинга.

После переговоров, добавила Захарова, глава МИД РФ Сергей Лавров пообщается с журналистами.

Переговоры РФ и США стартовали в Эр-Рияде ранее во вторник. Российскую сторону представляют Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.


МИД РФ Мария Захарова США Сергей Лавров Эр-Рияд
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